Müstakbel Hareketi Hizbullah'tan pilotlar için yardım istedi

BEYRUT



Müstakbel Hareketi'nin başkent Beyrut'ta haftalık olağan toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Geçen cuma Lübnan'da uluslararası havaalanı yolunda Türk pilotların kaçırılması olayı Hizbullah'ın etkili olduğu bir bölgede ve devlete ait birimlerin gözleri önünde yaşanmıştır. Hizbullah kaçırılan pilotların alıkonulduğu yeri ve bu suçu kimlerin işlediği yönünde daha fazla bilgiye sahip olabilir" denildi.



Açıklamada, "Bu olay, Lübnanlıların aklına terörist grupların Hizbullah'ın yörüngesindeki bölgelerde vatandaşlara ve yabancılara karşı düzenlediği adam kaçırma eylemlerini getiriyor" ifadesine yer verildi.



Lübnan'da yeniden adam kaçırma eylemlerinin başlamasından duyulan endişenin dile getirildiği açıklamada, Suriye'de kaçırılan Lübnanlıların serbest bırakılması istendi.





AA