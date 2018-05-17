Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102384
ALTIN
184.022
DOLAR
4.4457
STERLİN
6.0164
EURO
5.2504
'İnsanlığın yüz karası'
'İnsanlığın yüz karası'
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda

Mustafa Yücel Özbilgin mezarı başında anıldı

Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Özbilgin'i anma törenine eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ile Danıştay üyeleri katıldı.

Mustafa Yücel Özbilgin mezarı başında anıldı

Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Özbilgin'i anma törenine eşi, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ile Danıştay üyeleri katıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:05
0 Okunma
Mustafa Yücel Özbilgin mezarı başında anıldı

Danıştaya 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani ve Danıştay üyeleri katıldı.

Ergani, burada konuşmada, Özbilgin'in görevi başında haince vurularak şehit edildiğini hatırlatarak saldırının Özbilgin'in şahsında yalnızca Danıştaya değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yapıldığını söyledi.

Özbilgin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Ergani, "Çok iyi bir hukukçu, iyi bir insandı. Her zaman hafızalarımızda yer alacak." dedi.

Ergani, bu saldırının Danıştay mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine ve hukuk devleti olduğuna inanlar tarafından unutulmayacağını vurgulayarak Özbilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Konuşmanın ardından Mustafa Yücel Özbilgin'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

"Acısını hep yaşıyoruz"

Özbilgin'in eşi Sema Özbilgin, basın mensuplarının "Eşinizin vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Neler hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Her an aklımızda, yüreğimizde. Bu acıyı hep yaşıyoruz ama 17 Mayıs geldiğine bu daha yoğun oluyor. İnanın hak etmemişti bunu ama çok büyük bir mertebeye ulaştı o da çok farklı bir şey." dedi.

"Çok üzgünüm, o kadar görmesi gereken şeyler vardı ki. Torunları oldu odan sonra, onları görmek onun hakkı değil miydi?" diyen Özbilgin, üzüntüsünün büyük olduğunu dile getirdi.

Özbilgin, çocuklarıyla avunmaya çalıştığını ancak duyduğu acının hiç bitmediğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka MezarlığıMustafa Yücel ÖzbilginDanıştay Başkanvekili Namık Kemal Ergani2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na büyük darbe
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na büyük darbe
Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor
Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya hapis
FETÖ'nün "avukatlar yapılanması" davasında karar
FETÖ'nün "avukatlar yapılanması" davasında karar
Erdoğan, Merkel ile Filistin'i görüştü
Erdoğan, Merkel ile Filistin'i görüştü
'Karadeniz dünyada önemli bir bölge konumunda'
'Karadeniz dünyada önemli bir bölge konumunda'
Mardin'de iki terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de iki terörist etkisiz hale getirildi
'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor'
'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor'
'Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur'
'Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ