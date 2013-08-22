Mustafa Balbay Sincan Cezaevine nakil oldu

İSTANBUL

Ergenekon davasında 34 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan CHP Milletvekili Mustafa Balbay, talebi üzerine Silivri Cezaevinden Sincan Cezaevine nakil oldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin kararını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvuran Balbay, ikametgahının Ankara olması, ailesi ve çocuklarının da kendisini daha kolay ziyaret edebilmesi için Sincan Cezaevine naklini istedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Balbay'ın talebini kabul ederek naklini uygun buldu. Yazının Silivri 1 No'lu Cezaevinde kalan Balbay'a bildirilmesinin ardından, işlemler başlatıldı.

Silivri Cezaevinden alınan Mustafa Balbay, bu sabah Sincan L Tipi Cezaevine gönderildi.