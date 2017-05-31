Mustafa Armağan için istenen ceza belli oldu

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, mayıs ayında dergide yer alan yazı dolayısıyla, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
AA
Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, mayıs ayında dergide yer alan yazı dolayısıyla, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
AA