Mustafa Armağan'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten hapis cezası

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan Armağan, "Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme, Armağan’ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezayı tecil etmedi.
AA