Arslan, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için merkez ve bağlı köylerdeki okullarda bugün öğleden sonra eğitim öğretime ara verildiğini kaydetti.
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