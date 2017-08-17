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Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK mensuplarına kuryelik yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Muş'ta terör örgütü PKK mensuplarına kuryelik yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:24
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Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün yapılanması içerisinde bulunan, örgüt mensuplarına kuryelik ve işbirlikçilik yaptıkları tespit edilen, aralarında DBP'li Belediye Meclis Üyesi ve HDP Muş muhasibinin de bulunduğu 11 şahıs, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile yakalanmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşPKK
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