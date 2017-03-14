Muş'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Muş'un Korkut ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 13 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren grupların deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Altınova beldesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Aramalarda ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve örgütsel içerikli 3 fotoğraf ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin adli işlemleri devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.