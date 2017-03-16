Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90406
ALTIN
145.066
DOLAR
3.6785
STERLIN
4.5162
EURO
3.9441
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

16 Mart 2017 Perşembe 11:08
21 Okunma
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında örgütün sözde "mahrem imamı" olduğu belirtilen kişinin de bulunduğu 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 5'i savcılıkça, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşFETÖMahrem Imamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ