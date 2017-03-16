Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında örgütün sözde "mahrem imamı" olduğu belirtilen kişinin de bulunduğu 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 5'i savcılıkça, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.