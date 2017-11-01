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Muş'ta 9 bin öğrenciyle kaldırımda kitap okuma etkinliği

Muş'ta "Oku Muş" projesi kapsamında bir araya gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak 3 saat kitap okudu.

Muş'ta 9 bin öğrenciyle kaldırımda kitap okuma etkinliği

Muş'ta "Oku Muş" projesi kapsamında bir araya gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak 3 saat kitap okudu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:02
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Muş'ta 9 bin öğrenciyle kaldırımda kitap okuma etkinliği

Muş'ta, "Oku Muş" projesi kapsamında bir araya gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, kaldırımlara oturarak kitap okudu.

Valilik, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda Karayolları Kavşağı'na gelen yaklaşık 9 bin öğrenci, belediye meydanına kadar olan 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak 3 saat kitap okudu. Etkinliğe bazı öğretmenler de katıldı.

Hükümet Konağı önünde öğrencilerle kitap okuyan Vali Aziz Yıldırım, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Muş'ta öğrencilere kitap dağıttıklarını ve tavsiyelerinde bulunduklarını belirten Yıldırım, "Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Kitap okumak insanın kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır." dedi.

Yıldırım, bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette zaman geçirerek, televizyon karşısında zaman öldürerek büyüyen bir neslin yetişmesine engel olmak için çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gittikçe okuma isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaktadır. Günümüzde hastalık haline dönüşen, zamanının çoğunu televizyon ve bilgisayar başında geçiren kişilerden, anti-sosyal kişilik bozukluğu da ortaya çıkmakta. Bunlar araştırmalarla sabittir. Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı sevmekle mümkündür."

Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Feyat Asya kaldırımda kitap okuyan çocuklara eğitim konusunda tavsiyelerde bulundu.

AA

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