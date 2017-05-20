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Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köy ve 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köy ve 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:39
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Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı

Muş Valiliğinden, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 7 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullanıldıkları sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapmak üzere operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeere yer verildi:

"Yapılacak operasyonlarda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 20 Mayıs 2017 günü saat 02:30'dan itibaren ilimize bağlı Varto İlçesi Omcalı, Kayalıdere, Kayalıkale, Yeşilpınar ve Kuşluk köyleri, Konaklı ve Çavuşlu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşPKKSokağa çıkma Yasağı
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