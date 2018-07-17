Muratbey’den doğal beslenmeye destek

Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusunda ülkemizin en önemli etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlendi. Zirve, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Türkiye Milli Botanik Bahçesi ve Fuaye alanında gerçekleşti. Süt ve süt ürünleri sektöründe sağlıklı beslenmeyi destekleyici ürünler sunan Muratbey, zirvenin bronz sponsoru oldu.

Muratbey, sektörü bakanlık yetkilileri ve akademisyenlerle değerlendirdi

Sağlıklı nesillerin gelişimi adına çalışmalar yürüten Muratbey, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın yetkilileri ve akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Muratbey, görüşmelerin ardından bakanlık yetkilileri ve akademisyenleri standında ağırladı.

Muratbey’den zirve ziyaretçilerine sağlıklı atıştırmalıklar

Sağlıklı, kaliteli, lezzetli ve yenilikçi ürünlerle tüketicileri buluşturma misyonu ile yola çıktıklarını belirten Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Tarım, gıda, beslenme, sağlık ve spor gibi önemli disiplinleri çok geniş platformda bir araya getiren bu etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle doğal içerikli üretimler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Zirvede özellikle süt ve süt ürünleri sektörü başta olmak üzere katılımcı tüm sektörlere fayda sağlayacak konulara değinildi. Bu özel zirveyi düzenleyerek pek çok sektöre katkı sağlayan ve emeği geçen ilgili bakanlıklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

7’den 70’e herkese peyniri sevdirmeyi amaçlayan Muratbey, peynirin ‘‘sağlıklı atıştırmalık’’ olarak yaşamın her anında yer alması için çalışmalar yürütüyor. Zirve boyunca katılım sağlayan kişilere peynirleriyle sağlıklı atıştırmalıklar sunan Muratbey, peynir tüketiminin doğal ve sağlıklı beslenmede en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Zirvede doğru beslenme ile toplum sağlığının gelişimine katkı sağlanabileceğine, bir çok sağlık sorununun önlenebileceğine vurgu yapılarak sağlıklı yaşam için spor alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.