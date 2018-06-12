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Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı

İnovatif çalışmalarıyla Türkiye’nin peynir anlayışını değiştiren Muratbey, 12. kez düzenlenen ve her yıl süt ürünleri endüstrisindeki mükemmel ürünleri ve inovasyonları ödüllendiren “World Dairy Innovation Awards 2018”de finale kaldı.

Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı

İnovatif çalışmalarıyla Türkiye’nin peynir anlayışını değiştiren Muratbey, 12. kez düzenlenen ve her yıl süt ürünleri endüstrisindeki mükemmel ürünleri ve inovasyonları ödüllendiren “World Dairy Innovation Awards 2018”de finale kaldı.

12 Haziran 2018 Salı 15:46
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Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı

Perakende sektörünün süt ve süt ürünleri alanında lezzet öncüsü Muratbey, Türkiye’den sonra dünyada da güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Muratbey, Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde (World Dairy Innovation Awards ) “En İyi Peynir” kategorisinde finale yükseldi. Dünyanın en itibarlı sektörel kongrelerinden Küresel Süt Ürünleri Kongresi kapsamında gerçekleşecek olan Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde her yıl yenilikçi ve mükemmel ürünler belirleniyor.

Türkiye'den Avrupa Birliği’ne ihracat yapan sayılı markalardan olan Muratbey, yarışmaya inovatif ürünü Burgu Peynirin yurt dışına ihraç edilen ismi Helix Cheese markasıyla başvurdu. Muratbey’in icadı olan Burgu (Helix) peynir, dört yıl süren Ar-Ge çalışmalarının sonucu tüketiciyle buluştu. Dünyada ve Türkiye’de lezzeti ve şekliyle bir ilk olan Burgu (Helix) Peynir “Dünya Süt İnovasyonu Ödülleri”nde “En İyi Peynir” kategorisinde finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan üç üründen biri olan Burgu (Helix) Peynir, dünya peynirleriyle yarışarak milli gurur yaşattı. Yarışmanın sonuçları 20 Haziran'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek olan Küresel Süt Ürünleri Kongresi’ndeki ödül töreninde açıklanacak.

‘‘Dünya peynirleriyle yarışıyor olmamız milli bir gurur’’

Bakanlık resmi tanımıyla “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” iznini alan sayılı firmalardan olan Muratbey, inovasyona verdiği önemle Türkiye’de peynirin gelişimine yön vermeye ve lezzetli Türk peynirlerini Avrupa’ya ulaştırmaya devam ediyor. Başarılarına yenilerini ekleyen Muratbey’in, “Dünya Süt İnovasyonu Ödülleri”nde finale kalmasıyla ilgili Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, şunları söylüyor; “Kaliteli, lezzetli ve inovatif ürünlere sahip bir marka olarak dünyada Türk peynirini önemli bir konuma getirmek istiyoruz. Muratbey’in tescilli ürünü olan ve Türkiye’de Burgu Peynir olarak sunduğumuz ürünümüzü Avrupa pazarına Helix markasıyla lanse ettik. Bu inovatif ürünümüz ile süt sektörünün dünya çapında itibarı yüksek organizasyonlarından biri olan Küresel Süt Ürünleri Kongresi kapsamında gerçekleştirilen “Dünya Süt İnovasyonu Ödülleri” finale kalmaya hak kazandık. Türkiye’de üretilen bir peynirin dünya peynirleriyle yarışıyor olması bizler için milli bir gurur.’’

Muratbey olarak Türk damak tadına uyan lezzetlerini dünya sofralarına taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Erol; ‘‘20 Haziran'da Polonya'da açıklanacak yarışmanın sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Türkiye’nin milli markası olarak bu başarıyı elde etmeyi ve dünyaya Türk peynirlerinin lezzetini kanıtlamayı çok istiyoruz” dedi.
Burgu (Helix) peynirin sadece Muratbey tarafından üretilebileceğinin altını çizen Erol, “Ülkemizde ve yurt dışında Burgu (Helix) peynirinin taklitleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkede taklit ürün üreten firmalarla haksız rekabet davalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Kahvaltının yanı sıra günün her saatinde tüketilebilen "sağlıklı atıştırmalık" olarak sunulan Burgu (Helix), doğallığı, yüksek besin değeri, eşsiz lezzeti ve şekliyle sofraları sanat eserine dönüştürüyor. Peynir sevmeyen çocuklara dahi peyniri sevdiren Burgu (Helix), çocukların kalsiyum ihtiyaçlarını da karşılıyor. Burgu (Helix)’in esnek dokusuyla yaratıcı sunumlar ve eğlenceli tabaklar hazırlamak mümkün hale geliyor.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
Perakende SektörüMuratbeyDünya Süt Ürünleri İnovasyon ÖdülleriWorld Dairy Innovation Awards
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