Murat Özdoğan; ‘Hedefimiz 2018 Yılı Sonu 1.000 Yayıncı’

İçerik pazarlama, tanıtım yazısı yayını, medya Pr ve backlink hizmeti alanında gelişmiş ağ’a sahip olan, bugün Türkiye’de önemli konuma sahip markalarla çözüm ortaklığı ve Türkiye’nin 81 il’in de olmak üzere 400 yerel ve ulusal yayın yapan internet haber ve sektörel siteyi yayın ağında bulunduran Minzo Medya bu alanda ön plana çıkıyor.

Minzo Medya’nın kurucusu Murat Özdoğan; ‘’Toplumsal değişimin her alanda yaşandığı günümüzde elbette ki internet ve dijital dünya da değişime ve gelişime uğruyor. Minzo Medya Ajans olarak biz de bu değişimi ve gelişmeyi yakından takip ederek çözüm ortaklarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

Bu değişimi ve gelişimi takip eden Türkiye’nin önemli markaları internet ve dijital alana önemli bütçeler ayırmaya başladılar. Bu bütçelerin başında sosyal medya reklamları ve google adwords ve seo (arama motoru optimizasyonu) geliyor. İnsanların artık günlük birçok ihtiyaçlarını arama motorlarına başta google’a sorarak giderdiği için bu nedenle birçok sektörde google’a da aylık arama hacimlerinin yüksek oluşu göze çarpıyor. Tabi bunu gören bazı şirketler aramalarda en üst sırada yer almak için belli çalışmalar yapıp, profesyonel ekipler kuruyorlar.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki; internet ve dijital alanda varlık gösteremeyen şirketler ileriye dönük büyümede zorlanacaklarını düşünüyorum. İyi de bu kadar yüksek oranlarda internet arama hacimlerine ve sosyal medya alışkanlıklarına sahipken işletmelerimiz ne kadarından faydalanabiliyor. İşletmelerimiz bu potansiyel müşteri portföyüne ne kadar ulaşabiliyor? Cevap maalesef azına demekten öteye gidemiyor.

İşletmelerimizin büyük bir çoğunluğu sosyal medyadan ve sosyal medyanın gücünden bihaber, ancak kullanıma gelince hemen işyeri için facebook, instagram bir de twitter hesabı açalım işte bitti. Bir kaç bin takipçiye ulaştık mı işte tamam. Keşke böyle olsa. Araştırmalar gösteriyor ki yurt dışındaki işletmeler sosyal medya pazarındaki paydan olabildiğince çok yararlanmak için pazar payı oluşturmaya, takipçileri ile direkt ilişki kurmaya, onların isteklerine göre ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve hatta bununla da yetinmeyip sosyal medya üzerinden e-ticaret yapmanın yollarını geliştirmeye çalışmaktalar. Oysaki biz ( Her işletme için geçerli değil tabi ki ) ne kadar çok takipçi o kadar iyidir mantığından bir adım dahi öteye gitme konusunda hevesli değiliz, başarıya açız ama bir o kadarda tembeliz. Küçük ölçekli işletmelerin bu konuda yetersiz bilgi ile hareket etmelerinden dolayı sosyal medya kullanımı genellikle ikinci plana atılır ya da başka bir görevdeki kişi tarafından yürütülmeye çalışılır. Bu da zamanı doğru yönetememe, sosyal medya da başarısız sonuçlar doğurur.

Günümüzde maalesef yüzlerce hatta binlerce personel çalıştıran büyük fabrikaların sosyal medya hesaplarının olmadığını gördüm ve inanamadım. Sosyal medya hesapları bir kenara, yıllarca hizmet verdiği halde halen bir web sitesi dahi olmayan şirketler mevcut. Yani bu kadar teknolojiye negatif bakan işletmelerimizi görmek tabi şaşırtıcı. Benim önerim kesinlikle sosyal medya mecralarını küçük ya da büyük işletmeler hiçe saymaması. Doğru kişilerle bu çalışmayı yapın emin olun pişman olmayacaksınız ve faydasını göreceksiniz. Klişe olacak belki lakin başarının sırrı sabırda gizli. Şirketlerin yaptığı hataların başında kısa vaade de başarı beklentisi geliyor. Yöneticilerin ekip çalışanlarına fazla baskı kurması da başarıyı geciktirmeye sebep olabilir. Unutmamak gerekir ki google’da üst sıralara yükselmek kalıcı olarak kalmanın sırrı; İyi bir ekip kurmak, sürekli çalışmak ve de sabırlı olmaktan geçer.

Biz de bu anlamda marka çözüm ortaklarımızla uyum ve sabır içerisinde çalışarak, onları google aramalarında en üst sıralarda çıkartarak gelirlerini, marka değerini ve bilinirliğini arttırıyoruz. Bunu yaparken elbette ki uzman içerik editörlerimizle ve kurumsal anlamda kamuoyuna yararlı yayıncılık hizmeti veren 400 internet sitesi yayıncısına sahip olduğumuzu ve onların da desteğiyle başardığımızı belirtmek isterim. Çözüm ortaklığı yaptığımız markalarımızı en doğru şekilde içeriklerini hazırlayıp, marka bilinirliğini arttıracak internet sitelerinde haberlerine yer veriyoruz.

2018 yılı sonunda 400 olan yayıncı sayımızı ekip arkadaşlarımızın da yoğun özverisi ile 1.000 siteye çıkartmaya planlıyoruz. Bu konuda ağımıza yayıncı dahil ederken hassas davranıyoruz. Basın meslek ilkelerine uyan, ahlaki değerlere sahip ve buna öncelik edinen sitelerle çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken elbette ki çözüm ortaklarımızın da menfaatini ön planda tutuyoruz.’’ Dedi.