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'Mülteciler sınıra dayanınca ırkçılıklarını ortaya koydular'

Araştırmacılar ve akademisyenler, son yıllarda, Avrupa'da hızla yükselen ırkçılık, bunun nedenleri ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıkça ele almaya başladı.

'Mülteciler sınıra dayanınca ırkçılıklarını ortaya koydular'

Araştırmacılar ve akademisyenler, son yıllarda, Avrupa'da hızla yükselen ırkçılık, bunun nedenleri ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıkça ele almaya başladı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:07
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'Mülteciler sınıra dayanınca ırkçılıklarını ortaya koydular'

İSTANBUL

Araştırmacılar ve akademisyenler, son yıllarda, Avrupa'da hızla yükselen ırkçılık, bunun nedenleri ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıkça ele almaya başladı.

Almanya, İngiltere, Hollanda gibi ülkeler de dahil olmak üzere, Avrupa genelinde pek çok ülkede son yıllarda aşırı sağ siyaset güden parti ve hareketler ortaya çıktı.

Bu hareketler, son zamanlarda özellikle Müslüman göçmen karşıtlığı ile gündem oluşturup kendilerine sempatizan toplamaya çalışıyor.

Almanya'da kurulan Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) da bu aşırı sağ hatta ırkçı söylemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Araştırmacılar ve akademisyenler de Avrupa'da gelişen ırkçılık konusunu sıkça ele almaya ve nedenlerini araştırmaya devam ediyor.

"Avrupa'nın gerçek yüzü ortaya çıktı"

İslamofobi konusunda araştırma yapan akademisyenler, Avrupa'da hızla yükselen ırkçılığı, altında yatan nedenleri ve alınabilecek önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.

Katar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Peter Polak Springer, Avrupa'da son birkaç yıl içinde Müslüman karşıtlığının artmasını etkileyen farklı etkenler olduğunu söyledi.

Mülteci akınının Müslüman karşıtlığını daha da körüklediğini, on binlerce mülteci sınırlara dayanınca Avrupa'nın gerçek yüzünün ortaya çıktığına dikkati çeken Springer, "Avrupa medyası ırkçı haberleri, bilgileri yayımladıkça, abarttıkça ve taraflı durdukça, toplumların islamofobik tutumlarını artırdığını düşünüyorum." dedi.

"İslamofobiyi siyasi çekişmelerinde kullanıyorlar"

Alman Oldenburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elena Lukinykh ise Avrupa'daki popüler siyasi partilerin İslam karşıtlığını siyasi çekişme malzemesi yaparak tansiyonu daha da yükseltiğini söyledi.

İslamofobiyi malzeme yapan aşırı sağ partilerin çok ciddi şekilde toplumlara zarar verdiğini ifade eden Lukinykh, "Sağ siyasetçiler ve partiler korkuyu ve nefreti körüklüyor. Halkı Müslümanlara karşı provoke ediyorlar. Kitlesel göç olur algısı oluşturarak insanları provoke ediyorlar. Bence bunu yaparak Avrupa toplumlarında korkuyu abartmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MülteciSınırırkçılık
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