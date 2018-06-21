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Mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı.

Mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:45
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Mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

ANKARA

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "seçim kanununa muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şengül E'nin ifade işlemleri tamamlandı.

Mükerrer oy iddiasını kabul etmeyen Şengül E'nin ifadesinde, Belçika'da yaşadığını, Brüksel'de oy kullanan arkadaşlarına eşlik edip konsolosluğa gittiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı arkadaşlarının oy pusulasıyla konsoloslukta çektirdiğini, kendisinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığını söylediği öğrenildi.

Şengül E. ifade işleminin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mükerrer OyKadınSosyal Medya
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