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Müjdat Gezen'e ''hakaret'' cezası

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen'i senarist Selek'e ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Müjdat Gezen'e ''hakaret'' cezası

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen'i senarist Selek'e ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapse mahkum etti.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 15:20
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Müjdat Gezen'e ''hakaret'' cezası
ANKARA - Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, ''Muzurevi'' adlı tiyatro oyununun senaryosunun kendisine ait olduğunu savunan senarist Dilara Dilek Selek'e ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ceza 5 bin 250 lira adli para cezasına çevrildi.

İddianame
İddianamede, Gezen'in 2 Ocak 2011'de bir gazetede yayımlanan ''Muzurevi Kimin Eseri'' başlıklı haberde, Muzurevi''nin kendisine ait olduğunu savunan şikayetçi Selek ile ilgili, ''Bu kadının eseri nerede yayınlanmış, nerede basılmış? Hiçbir yerde. Benim bir de huzurevim var. Oradaki yaşananları yazdım. Benim mi ondan çalma ihtimalim yüksek, onun mu benden? Benim yazıp yönettiğim bir eser için para talebini benden yapıyor. Kadın dolandırıcı. Manevi tazminat davası açtım. Kadının eserini de okudum, benimkine benzemiyor. Bu kadar açık dolandırıcılık var mı? Hapse attıracağım'' dediği belirtilerek, ''yayın yoluyla hakaret'' suçunu işlediği kaydediliyordu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 07:21
Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen
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