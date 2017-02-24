Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi tutuklandı

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı iddia edilen ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli M.A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA
Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı iddia edilen ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli M.A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı iddia edilen ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli M.A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA