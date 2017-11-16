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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan sanığın cezası belli oldu

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül, "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan sanığın cezası belli oldu

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül, "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:37
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan sanığın cezası belli oldu

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül, "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyMüjdat Gezen Sanat MerkeziMehmet Ali Aligül
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