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Muhtarlardan seçmen listesi uyarısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Vatandaşlarımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." dedi.

Muhtarlardan seçmen listesi uyarısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Vatandaşlarımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:08
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Muhtarlardan seçmen listesi uyarısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listelerinin bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını anımsattı.

Akdeniz, 12 Mayıs saat 17.00'ye kadar seçmen listelerinin askıda kalacağını belirterek "Vatandaşlarımız cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." diye konuştu.

Vatandaşların seçmen listelerini muhtarlıklar, cami ve dernek kapısında bulabileceğini ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

"Vatandaşların, 2-12 Mayıs arasındaki bu süreçte, bulundukları yerleşim yerlerindeki listelerde isimlerinin olup olmadığına bakmaları gerekmektedir. Diğer taraftan vatandaşlarımız www.ysk.gov.tr adresinden de seçmen kayıtlarını kontrol edebilir. Eğer vatandaşlarımızın listelerde isimleri bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine giderek bulundukları yerleşim yerlerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Listede ismi olmayan vatandaşlarımız, bu süre içerisinde gerekli müracaatı yapmazsa 24 Haziran seçiminde oy kullanma şansını kaybedecektir."

Akdeniz, geçmiş seçimlerde birçok vatandaşın gerekli işlemleri zamanında yapmadığı için oy kullanamadığını aktararak aynı sorunla karşılaşılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Muhtarlar KonfederasyonuHüseyin Akdeniz24 Haziran27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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