'Muhtarlara ödenecek prim en çok CHP'yi sevindirdi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Muhtarlarımızın primlerinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesi en çok CHP'yi sevindirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini" söylediğini aktardı

.

"Muhtarlar uzun zamandır mağduriyet içindeydi"

Muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesinin en çok CHP'yi sevindirdiğine vurgu yapan Torun, uzun yıllardır muhtarların mağduriyet içinde bulunduğunu ifade ettiklerini bildirdi.

Seyit Torun, bu görüşlerinin partinin "Gerçek Bir Demokrasi İçin Muhtarlık Sistemi ve Muhtarlarımız" başlıklı kitapçıkta da yer aldığını belirterek, "AKP iktidarını yayınlamış olduğumuz bu kitapçıktan daha fazla yararlanmaya davet ederiz. Çünkü orada muhtarlarımıza yönelik çok geniş bir iyileştirme programı ve samimiyet vardır." ifadesini kullandı.