Muhtar yevmiye ile define aratmış

Bolu'da bir mahalle muhtarının evinin altında tünel kazan 2 kişi suçüstü yakalanırken, tüneli muhtarın define bulmak amacıyla kazdırdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Şengüleç'in, Çarıkcıoğlu Sokak üzerinde bulunan evine baskın düzenledi.

Ekipler, evin altında kazı yapan ve yevmiye ile çalıştığı öğrenilen H.B. ile S.T'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kazı alanını inceleyen ekipler, evin altında 10 metre derinlikte ve 7 ile 8 metre uzunluğunda 2 farklı tünel tespit etti.

Mahalle Muhtarı Şengüleç'i yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek bölgenin sit alanı olup olmadığının tespiti ve bölgede tarihi eser bulunup bulunmadığı konusunda destek istedi.