Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 8. yılında anıldı

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 8. yılında, kabri başında dualarla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 8. yılında anıldı

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 8. yılında, kabri başında dualarla anıldı.

25 Mart 2017 Cumartesi 16:57
3 Okunma
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 8. yılında anıldı

ANKARA 

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nun kendisini vatanına, milletine, dinine ve devletine adamış Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun 10 yıla yakın hapis hayatı yaşadığını ve bunun 5,5 yılının hücrede geçtiğini belirten Destici, "Ama ne Rabbine küstü, ne vatanına küstü, ne milletine küstü, ne gidip Avrupa kapılarında ülkesini şikayet etti." dedi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun ideallerinin sadece Türkiye ve 80 milyon ile sınırlı olmadığını, Türk İslam coğrafyasındaki bütün mazlumların ve milletlerin onun hayalinin içerisinde olduğunu belirtti. Destici, "Nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya gayret etti. İçeride de hangi siyasi partiden, hangi düşünceden ve etnik kökenden olursa olsun, kim kapısını çalarsa, kim yanına gelirse ona elinden gelen her türlü yardımı esirgemeden yaptı." diye konuştu.

 "Sonuna kadar takipçisiyiz"
Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 8 yıl geçtiğini ancak hala bu olayın aydınlatılmadığına dikkati çeken Destici, 2014'te verilen takipsizlik kararının, itirazları sonucu kaldırıldığını ve dosyanın tekrar soruşturulmaya başlandığını anımsattı.

Destici, 15 Temmuz darbe girişiminden 20 gün önce yeniden takipsizlik kararı verildiğini, ancak bu karara yaptıkları itiraz başvurusunun halen sonuçlandırılmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim beklentimiz, ümidimiz ana soruşturma dosyasına yapmış olduğumuz itirazın, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki itirazın, 1. Sulh Mahkemesindeki itirazın kabul edilmesi, soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve dosyanın tüm yönleriyle en baştan ciddi bir şekilde soruşturularak, tüm şüpheler ortadan kaldırılıncaya kadar aydınlatılması. Burada hata, ihmal, kusur, kasıt ne varsa hepsinin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Sonuna kadar da takipçisiyiz. Hiç kimse yılmamızı, yorulmamızı ve vazgeçmemizi beklemesin. Vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nu ve beraberinde yaşamını yitirenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını da sözlerine ekledi.

Kuranı Kerim okuyan Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı, beyaz karanfiller bıraktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluVefat8. YılAnmaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkum olarak gitti komutan olarak çıktı
Mahkum olarak gitti komutan olarak çıktı
Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü
Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü
Semiha Yıldırım '81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin startını verdi
Semiha Yıldırım '81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin startını verdi
Topladığı 'himmeti' FETÖ'nün avukatına teslim etmiş
Topladığı 'himmeti' FETÖ'nün avukatına teslim etmiş
Herkes nasıl inanıyorsa inancının gereklerini yapabilmeli
Herkes nasıl inanıyorsa inancının gereklerini yapabilmeli
Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ