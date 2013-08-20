Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mühimmat yüklü botla ilgili bir tutuklama daha

Yunanistan’da, bir süre önce Sakız Adası’nda ele geçirilen mühimmat yüklü botla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, 21 yaşında bir kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Mühimmat yüklü botla ilgili bir tutuklama daha

Yunanistan’da, bir süre önce Sakız Adası’nda ele geçirilen mühimmat yüklü botla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, 21 yaşında bir kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

20 Ağustos 2013 Salı 16:49
735 Okunma
Mühimmat yüklü botla ilgili bir tutuklama daha
ATİNA

 Yunan haber ajansı ANA-MPA, Sakız savcısının emriyle Atina Emniyet Müdürlüğü’nde görevli poliser tarafından tutuklanan kişinin Kardiça kentinde askerlik görevini yaptığını duyurdu. Ajans haberinde, silah yüklü bot olayında yardımcı rolü bulunduğunun tespit edildiğini belirttiği kişinin, Sakız Mahkemesi’ne sevk edileceğini belirtti.

Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında kısa bir süre önce ele geçirilen mühimmat yüklü bot ve ardından yapılan baskınlarda aralarında kırmızı bültenle aranan Hasan Biber ile Mehmet Yayla'nın da bulunduğu DHKP-C'liler tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 16:50
Anahtar Kelimeler:
Mühimmat Yüklü Botla Ilgili Bir Tutuklama Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ