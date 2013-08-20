Mühimmat yüklü botla ilgili bir tutuklama daha

ATİNA

Yunan haber ajansı ANA-MPA, Sakız savcısının emriyle Atina Emniyet Müdürlüğü’nde görevli poliser tarafından tutuklanan kişinin Kardiça kentinde askerlik görevini yaptığını duyurdu. Ajans haberinde, silah yüklü bot olayında yardımcı rolü bulunduğunun tespit edildiğini belirttiği kişinin, Sakız Mahkemesi’ne sevk edileceğini belirtti.

Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında kısa bir süre önce ele geçirilen mühimmat yüklü bot ve ardından yapılan baskınlarda aralarında kırmızı bültenle aranan Hasan Biber ile Mehmet Yayla'nın da bulunduğu DHKP-C'liler tutuklanmıştı.