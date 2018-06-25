Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95228
ALTIN
191.501
DOLAR
4.6925
STERLİN
6.2029
EURO
5.4802
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası
ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi
ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor
CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi
CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

"Muharrem İnce'nin tavrını takdir etmek lazım"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." dedi.

"Muharrem İnce'nin tavrını takdir etmek lazım"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:35
0 Okunma
"Muharrem İnce'nin tavrını takdir etmek lazım"

ANKARA

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamasına değinen Ünal, "Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman kucağını açtı, elini uzattı ama takdir edersiniz ki sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız." dedi.

"Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili rapor hazırlayacağız"

AK Parti Sözcüsü Ünal, seçim sonrası yapacaklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız, kampanya ile ilgili Genel Başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceAkp Sözcüsü ünalönce VatanSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük bir değer verdi'
'Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük bir değer verdi'
Seçimlerle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı
Seçimlerle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı
TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor
TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Kızılayı 46 ülkede yaraları sardı
Türk Kızılayı 46 ülkede yaraları sardı
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız
Türk ordusu Münbiç'te üçüncü devriye görevini gerçekleştiriyor
Türk ordusu Münbiç'te üçüncü devriye görevini gerçekleştiriyor
Kanter FETÖ'cü akademisyenlerin yükselmelerini sağlamış
Kanter FETÖ'cü akademisyenlerin yükselmelerini sağlamış
'Bunun adı 'HDP'ye baraj aşırtma' operasyonu'
'Bunun adı 'HDP'ye baraj aşırtma' operasyonu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ