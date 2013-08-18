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Muğla'da orman yangını

Muğla'daki orman yangınları kuvvetli rüzgar nedeniyle yayıldı.

Muğla'da orman yangını

Muğla'daki orman yangınları kuvvetli rüzgar nedeniyle yayıldı.

18 Ağustos 2013 Pazar 10:15
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde gece saatlerinde başlayan orman yangınları kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde gece saatlerinde başlayan orman yangınları kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Seydikemer ilçesinin Ören köyünün Çayözü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin tehdit ettiği köydeki bazı evler, jandarmalar tarafından boşaltıldı.

Köylülerin bazıları bahçe hortumlarıyla evlerinin etrafını ıslatarak alevlerin yaklaşmasını önlemeye çalışırken bazıları ise küçük ve büyükbaş hayvanlarını yangından kurtarmak için mücadele etti.

Ören'in ardından Dalaman'ın Akkaya ve Fethiye'nin Çırpı mevkilerinde de orman yangını başladı. Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla kısa sürede geniş bir alana yayılan Dalaman'daki yangın, komşu ilçe Ortaca'ya da sıçradı. Ekiplerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da alevlerin önünü kesebilmek için yoğun çaba harcıyor.    

Ören köyüne gelerek yangının son durumu hakkında bilgi alan Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ören köyünün bazı evleri tehdit altında. Can ve mal güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri aldık. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için güney ve doğu cephelerinden yangını kontrol edemedik. Yangını aşırı rüzgar nedeniyle kontrol altına alamıyoruz. Tehdit altında olan evleri jandarma boşalttırdı. Ancak şu ana kadar evlere ulaşan bir yangın yok. Evlere ulaşmadan alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.

Gece olduğu için yangının ne kadar bir alanda etkili olduğunu söylemenin güç olduğuna işaret eden Yıldırım, şu an için 60-70 hektarlık bir sahada yangının devam ettiğini tahmin ettiklerini, kesin rakamın havanın aydınlanmasıyla ortaya çıkacağını kaydetti.   

Dalaman'da da büyük bir yangın olduğunu anlatan Yıldırım, "Hava aydınlanınca yangına havadan müdahale edeceğiz. Dalaman'a giderek bölgede inceleme yapacağım. Ne kadar bir alanın zarar gördüğü henüz belli değil. Diğer bölge müdürlüklerinden takviye kuvvetler gelmeye devam ediyor. Ayrıca Fethiye'nin Çırpı mevkisinde başlayan yangında da devam ediyor" diye konuştu.  


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:16
Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrman YangınıFethiyeDalamanSeydikemer
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