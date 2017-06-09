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Muğla merkezli 24 ilde 'ByLock' operasyonu

Muğla merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli 24 ilde 'ByLock' operasyonu

Muğla merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

09 Haziran 2017 Cuma 12:07
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Muğla merkezli 24 ilde 'ByLock' operasyonu

Muğla merkezli 24 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 ilde 49 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFETÖBylock
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