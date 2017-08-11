Muğla'daki "Hero" tişörtü soruşturmasında 5 kişiye dava açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca cezaevi ikinci müdürü, idare memuru, mektupları okuma komisyonunda görev yapan 3 infaz koruma memuru hakkında görevi ihmal suçundan kamu davası açıldı." dedi.

Başsavcı Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "suikast timi" duruşmasında, sanıklardan Gökhan Güçlü'nün üzerinde "hero" yazan tişörtle mahkeme salonuna geldiğini ve daha sonra duruşma salonundan çıkarıldığını hatırlattı.

Yavuz, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca cezaevi ikinci müdürü, idare memuru ile mektupları okuma komisyonunda görev yapan 3 infaz koruma memuru hakkında görevi ihmal suçundan kamu davası açıldı. Bunlar yasanın kendilerine vermiş olduğu yetkide gerekli özeni göstermemiş oldular. Burada görev ihmali var. Bunun takdirini mahkeme yapacak. Biz sanıklar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar görevi ihmalden kamu davası açtık." dedi.

Gelen mektubu 3 kişilik bir komisyonun incelediğini ve mektupta "Sen bizim kahramanımızsın, sana kahraman yazılı bir tişört gönderiyoruz" ifadelerinin yer aldığını kaydeden Yavuz, "Neticede bu kişi sıradan bir tutuklu değil. Zaten bu bizim açımızdan bir skandal. Hele hele bir FETÖ üyesi, hele hele Türkiye'nin bir numaralı dosyasındaki biri... Burada infaz memurları görevi ihmal ederek üstlerine bilgi vermemişler. Bu mektup gelmeseydi, belki iş bu kadar büyümezdi. Biz davamızı açtık. 5 kişi hakkında görevi ihmal suçundan, görevlerine gerekli özen ve dikkati göstermedikleri için dava açtık." diye konuştu.

Gelen kargoları açan bir infaz koruma baş memuru, 2 infaz koruma memuru bulunduğunu vurgulayan Yavuz, bunlara da ek takipsizlik kararı verdiklerini dile getirdi.

Bu kişilerin mektubu görmediğini sadece kargoyu açtıklarını anlatan Yavuz, bu nedenle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini ifade etti.

Jandarmanın tutukluyu cezaevinden alıp mahkeme salonuna götürme sürecinin de idari bir görev olduğunu kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Doğrudur, adli bir görev değil. Bu nedenle bu defa bizim 4483 sayılı yasamız vardır. Memurin Muhakematı Kanunu. Bunun gereğince Muğla Valiliği makamından soruşturma izni talep ettik. Bu idari bir görevdir. Çünkü adli bir sürecin başlayabilmesi için, idari sürecin bitmesi lazım. Bu nedenle, 13 rütbeli jandarma personeli hakkında da Valilik makamından soruşturma izni talep ettik. Bunların kusuru, kasti, kabahati var mıdır diye. Bunların FETÖ bağlantısı tespit edilseydi biz gereğini yapacaktık. Ancak edilmediği için Valilik makamından bu talepte bulunduk."