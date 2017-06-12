Muğla'da ByLock'tan 6 kişi daha adliyede

Muğla merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlıdan 6'sı daha adliyeye gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışanların da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 ilde 7 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 zanlı gözaltına alınmıştı. Geçen hafta adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 19 kişi aranıyor.