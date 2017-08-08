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Muğla'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Ağustos 2017 Salı 11:35
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Muğla'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 10.42'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 9,09 kilometre derinlikte meydana geldi.

Önce Vatan Gazetesi

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