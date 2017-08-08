Muğla'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 10.42'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yaklaşık 9,09 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da saat 10.42'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yaklaşık 9,09 kilometre derinlikte meydana geldi.
Önce Vatan Gazetesi