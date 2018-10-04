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Muğla'da 15,9-11,6 milyon yıllık balık fosili bulundu

Milas'ta kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen göl balığının fosili ortaya çıkarıldı.

Muğla'da 15,9-11,6 milyon yıllık balık fosili bulundu

Milas'ta kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen göl balığının fosili ortaya çıkarıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:35
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Muğla'da 15,9-11,6 milyon yıllık balık fosili bulundu

Muğla'nın Milas ilçesindeki kömür arama çalışmaları sırasında 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen balık fosili bulundu.

Büyük İskender, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumunda olan ve Menteşe Beyliği'ne de başkentlik yapmış Milas'ta, Karia ve Likya Dönemi'ne ait 3 bin yıllık eserlerin yanı sıra civardaki kömür havzalarında milyonlarca yıl öncesine tarihlenen hayvan fosilleri gün yüzüne çıkıyor.

Milas ilçesi Alatepe mevkisinde kömür arama çalışmaları yürüten Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, çalışmalarda Miyosen Döneme ait olduğu tahmin edilen balık fosiline rastladı.

Fosil üzerinde laboratuvarda inceleme yapan Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde Miyosen Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ettikleri göl balığının iz fosiline rastlandığını belirtti.

Türkiye'de farklı dönemlere ait sedimanter kayaçlar içinde farklı birçok fosile rastlamanın da mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, her fosilin bulunduğu bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Bulunan fosilin tahminen 14 milyon yıl önce bölgede bir göl olduğunu gösterdiğini anlatan Sipahi, "Gölde yaşayan bu balık ölüyor ve göl tabanına düştükten sonra üzeri sedimantasyon sonucu zaman içinde örtülüyor. Daha sonra göl kuruyor ve fosili barındıran birimler açığa çıkıyor." dedi.

Benzer fosil örnekleri Yatağan'daki kömür sahalarında da görüldü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gül de benzer fosil örneklerinin Yatağan'daki kömür sahalarında da görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gül, Milas Alatepe'de bulunan balık fosilinin Orta Miyosen Dönemi'ne ait olabileceğini, bunun da 16 milyon yıl ile 11,6 milyon yıllarını kapsadığını aktardı.

1980 yılında Maden Tetkik Arama Kurumunun (MTA) Yatağan ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda benzer fosil örneklerine rastlandığını vurgulayan Gül, "Bölgemizde benzer fosillerin varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Özellikle Zeki Atalay tarafından 1980'de Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni'nde yayımlanan Muğla-Yatağan ve yakın dolayının Karasal Neojen Straigrafisi Araştırması başlıklı çalışmada Orta Miyosen (15,9-11,6 milyon) olarak adlandırılan jeolojik döneme yaşlandırılmış, akarsu ve özellikle göl çökelleri içerisinde bulunmaktadır. Bu çökeller yöremiz için önemli hammadde olan linyit yataklarında bulunduğu, kireçtaşı, killi kireçtaşı-marn, kiltaşı olarak adlandırılan birimler içerisinde bulunmaktadır." diye konuştu.

Gül, bölgede rastladıkları fosillerin yanı sıra başkaca önemli omurgalı ve omurgasız fosil varlığının da tespit edildiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrta Miyosen Dönemi
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