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"Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz ve anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçireceğiz." dedi.

"Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz ve anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçireceğiz." dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma 16:17
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"Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra 81 il ve KKTC'den birer kadın ve erkek temsilci genç ile sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere hitaben yaptığı konuşmasına, "Sizler nezdinde tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Bu milli günümüz vesilesiyle istikbalimiz olan siz, gençlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." diyerek başladı.

Gençlerin enerjisinin, dinamizminin ve geleceğe umutla bakan gözlerinin kendisine daima mutluluk verdiğini, motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, gençlere baktığında özellikle kendi gençlinin aklına geldiğini söyledi.

Kendisi bu yaşlardayken tüm benliklerini kaplayan, heyecanlarıyla hayata nasıl baktıklarını, dünyayı nasıl avuçlarının içinde hissettiklerini gördüğünü aktaran Erdoğan, "Eğer o dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı, onlara ulaşmak için kendimizi yetiştirme gayretine girmeseydik, herhalde bugün ulaştığımız bu yerlere gelemezdik." ifadesini kullandı.

'Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müfredatımızı yeniden düzenleyeceğiz ve anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçireceğiz." dedi.

'Artık reformları, devrimleri siz yapacaksınız'

Gençlere seslenen Erdoğan, "Artık reformları, devrimleri siz yapacaksınız ve Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz." ifadelerini kullandı.

'Ülkemiz, hedeflerinden zerre kadar taviz vermemiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten önlerine çıkartılabilecek tüm engellerin çıkartıldığına ve çıkartılmaya da devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben, bütün bu yaşadıklarımızı bir kenara bırakıyorum. Sadece 2013 yılından beri maruz kaldığımız saldırılar, İstiklal Harbimizden bu yana başımıza gelen en ciddi sıkıntılardır. Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar her biri tarihi nitelikte pek çok olay yaşadık.

Ülkemiz, dünyanın en kanlı terör örgütlerinin saldırısı altında olmasına rağmen, hedeflerinden, yatırımlarından zerre kadar taviz vermemiştir. Yatırımlar yine devam etmiştir. Çünkü biz, kesinlikle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız, bu kararlılığın içerisindeyiz. Bu kararlılığın gerisindeki en büyük sebep, gençlerimize güvenli, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırakmak ve ülkemize olan bağlılığımızdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiGençlik Ve Spor Bayramı
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