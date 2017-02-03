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Müezzinlik'den Milyonlara

Yaşadığı semt olan Güngören'de evinin karşısında bulunan bir camide güzel sesi keşfedilince, cami cemaatinin vazgeçilmezi olmayı başaran Ergüçlü'nün sesi çok beğenildi

Müezzinlik'den Milyonlara

Yaşadığı semt olan Güngören'de evinin karşısında bulunan bir camide güzel sesi keşfedilince, cami cemaatinin vazgeçilmezi olmayı başaran Ergüçlü'nün sesi çok beğenildi

03 Şubat 2017 Cuma 14:13
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Müezzinlik'den Milyonlara

Yaşadığı semt olan Güngören'de evinin karşısında bulunan bir camide güzel sesi keşfedilince, cami cemaatinin vazgeçilmezi olmayı başaran Ergüçlü'nün sesi çok beğenildi. Durum öyle ilginç bir hal aldı ki, Cuma namazı için birçok semtten mümkün oldukça Hasan Ergüçlü'nün sesini dinlemek için gelenler bile olmaya başladı.


İlerleyen zamanlarda ilginç gelişİmleri de, beraberinde getiren Bu durum Hasan Ergüçlü'nün ufkunu açtı ve bu yönünü sadece bu semt sakinlerinin, istifade etmelerinden daha ileriye gitmesi gerektiği kanaatine varmasını sağladı ve ilk albümü olan "Hira Dağı" isimli çalışmasını yaptı. Birçok albüme imza atan Ergüçlü peygamber efendimizin isimlerinden oluşan "Esmai Nebi" isimli albümünü 2006 yılında çıkardı. Türkiye'nin önemli kanalları yazılı basın ve daha birçok yayın organının dikkatini çekmeyi başardı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu' nun programının vazgeçilmezi oldu. Yazılı basının ve diğer özel kanlarında ilgisiyle dinleyici anlamında yeşil pop dediğimiz tarzın sayılı isimlerinin arasına girmeyi başardı. 2006 yılında Türkiyede müzik sektörünün yaşadığı sıkıntıların başında gelen korsan albüm furyası herkes gibi Hasan Ergüçlü'nün de olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu durum sekiz yıl kadar bir süre albüm yapmasını engelledi. Ergüçlü, bu süreyi kırtasiye ve hac malzemeleri üzerine işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, geçirerek zamanın tekrar gelmesini bekledi.

İlahi albüm alanında beklediği kapıları tekrar açılan ve şimdilerde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Beyazkuş'un aranjörlüğünde sözleri kendisine, müziği ve yönetmenliği Mustafa Beyazkuş'a ait olan "Rabbim Sorar Hesabını" isimli 15 Temmuz için yapmış olduğu yeni klibiyle geri dönüşü sağladı. İkinci klibini yine bu albüm içerisinde olan "Seninle Yarab Daha Mutluyum" isimli ilahisine çekti. Bu albümde birçok önemli ismin de besteleri bulunuyor.

Ergüçlü şimdilerde yeni albümünün haklı sevincini yaşıyor.

HABER: Zafer Toprak

 

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Anahtar Kelimeler:
CamiMüezzinİstanbulGüngörenZafer Toprak
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