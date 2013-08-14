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Müdahale hiçbir şekilde kabul edilemez

Bakan Davutoğlu, Mısır'da yaşananların demokrasiye hizmet etmediğini herkesin görmesi gerektiğini belirterek "Demokratik tepkilerini gösteren kitlelere müdahale kabul edilemez" dedi.

Müdahale hiçbir şekilde kabul edilemez

Bakan Davutoğlu, Mısır'da yaşananların demokrasiye hizmet etmediğini herkesin görmesi gerektiğini belirterek "Demokratik tepkilerini gösteren kitlelere müdahale kabul edilemez" dedi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:42
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Müdahale hiçbir şekilde kabul edilemez
ANKARA

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yazdığı mesajda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'da olayların başladığı andan itibaren muhataplarıyla görüştüğünü ifade ederek, uluslararası kamuoyunun küresel vicdanı yaralayan sessizliğine artık bir son vermesi gerektiğini vurguladı. 

Mısır'da yaşananların demokrasiye hizmet etmediğini artık herkesin görmesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğine işaret eden Davutoğlu, özellikle Batı ülkelerinin bu sınavda sergileyecekleri tavrın, tüm bölge halkları tarafından dikkatle izleneceğini kaydetti. 

Davutoğlu ayrıca, "Bugün doğru yerde durmayanlar yarın kimseye demokrasi dersi veremezler. Hayatını kaybeden Mısırlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim temel önceliğimiz Mısır'ın bir an önce normalleşerek bölgesinde hak ettiği yeri almasıdır" değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği güvenlik uyarısını yineledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'da protestoculara yönelik müdahalenin ardından, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına daha önce yaptığı güvenlik uyarısını yineledi. 

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarına yönelik güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi hatırlatılarak, "Vatandaşlarımızın güvenlik uyarılarına ve tedbirlerine her zamankinden daha büyük bir titizlikle riayet etmeleri, kesinlikle risk yaratabilecek intikal ve hareketlerde bulunmamaları, olay mahallerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları, mecbur kalmadıkça ev, ikamet ve çalışma mekanlarından ayrılmamaları gerekmektedir" denildi. 

Açıklamada ayrıca, alışveriş, gezi gibi durumların ertelenmesi, ihtiyaçların zorunlu hallerde gündüz ve güvenli mekanlardan karşılanması gerektiği belirtilerek, olağandışı durumlarda, Büyükelçiliği'nin: 0020227948364 numaralı telefonu ya da  embassy.cairo@mfa.gov.tr  mail adresinden elçilikle temas kurulması tavsiye edildi.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:43
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluMısır
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