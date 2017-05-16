Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin ekimi öncesi en zahmetli işi olan ot temizleme çalışmaları başladı.

Safranbolu'da ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında bitki 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde gerçekleştiriliyor. Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılıyor.

Safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın gelmesi ve hava şartlarının düzelmesiyle ot temizleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Safranın hayvan gübresiyle ekilmesi nedeniyle çok fazla ot çıktığını ifade eden Yılmaz, "Tarla ekin ekmiş gibi tamamen ot. Bu ayın sonuna doğru safranların üst çiçekleri olan lifler kuruyacak. Onlar kuruyacağı için otları ayıklıyoruz, bu işlem 8-10 gün sürer. 15-20 çalışanla toplamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Otlar tamamen insan gücüyle temizleniyor"

Otların elle temizlenmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, "Otlar tamamen insan gücüyle temizleniyor, mekanizeyle yapılacak iş değil çünkü aralarında safranlar var onların yıpranmaması gerekiyor. Zor kısmı bu. Senede 2-3 defa yapıyoruz. Şu an ot ayıklama dönemi, ağustos ayında ve çiçek döneminden önce de yapacağız." ifadelerini kullandı.