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'Mücadelemiz amansız şekilde devam edecek'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İsimleri farklı ama aynı ellerin maşası terör örgütlerine karşı mücadelemiz, terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek." dedi.

'Mücadelemiz amansız şekilde devam edecek'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İsimleri farklı ama aynı ellerin maşası terör örgütlerine karşı mücadelemiz, terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek." dedi.

18 Ağustos 2016 Perşembe 11:51
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'Mücadelemiz amansız şekilde devam edecek'

 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabında, dün gece Van'da, bu sabah Elazığ'da gerçekleştirilen hain, menfur saldırıları lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saldırılarda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. İsimleri farklı ama aynı ellerin maşası terör örgütlerine karşı mücadelemiz, terör son buluncaya kadar amansız şekilde devam edecek. Terör örgütünün adının PKK, DAİŞ ya da FETÖ olması fark etmez. Ülkemize, milletimize ve insanlığa yönelmiş terör kaybetmeye mahkumdur. Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan hainler, onları yönlendirenler ve işbirlikçileri gereken cevabı alacak."

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 11:52
Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşVanElazığ
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