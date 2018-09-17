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Muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Biz 'Çağı yakaladık.' cümlesiyle yetinecek bir durumda değiliz, muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorunda olan bir ülkeyiz." dedi.

Muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Biz 'Çağı yakaladık.' cümlesiyle yetinecek bir durumda değiliz, muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorunda olan bir ülkeyiz." dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:49
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Muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorundayız

İSTANBUL 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı programı düzenlendi.

Selçuk, törendeki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının sevgide, umutta ve emekte güzel bir yıl olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin büyük bir dönüşüm hareketi içinde olduğunu ifade eden Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak biz bu yeni değişim, dönüşüm sürecinde aslında kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Ülkelerin değişimi, insanlığın değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitimle olur." diye konuştu.

"Çağı yakaladık' cümlesiyle yetinecek bir durumda değiliz"

Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bulunduğu coğrafyanın parlayan yıldızı olma konusundaki iddiasını gün geçtikçe güçlendirdiğini belirterek, "80 milyonun tümü, bu arzu ve istek içerisinde elinden geleni fazlasıyla yapmak durumunda. Kültürün, sanatın, tarihin, felsefenin, bilimin, ekonominin bütün şekillendiricisi aslında eğitimdir. Bu manada biz 'Çağı yakaladık.' cümlesiyle yetinecek bir durumda değiliz, muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitmek zorunda olan bir ülkeyiz. 'Çocuklarımız okulda bilgisayarla eğitim görüyor.' cümlesinin artık ötesine gitmek zorundayız. 'Bu bilgisayarları yapanlar, üretenler, geliştirenler bizim çocuklarımızdır.' cümlesini kurmak vazifemizdir." diye konuştu.

"Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler daima iyidir"

Çocuğun gelişiminin doğrudan doğruya öğretmenin sevgisi, aydınlığı, ilgisi ve coşkusuyla ortaya çıktığını anlatan Selçuk, öğretmenlere şöyle seslendi:

"Sizin bu coşkunuz, bu ilginiz oldukça bizim çocuklarımızın muhakkak suretle çok daha fazla mesafe alacağından eminiz. Mutlu okullar, mutlu çocuklar, mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor. Sizin buradaki vazifeniz bizim açımızdan çok çok değerli. Öğretmenimiz ne kadar mutluysa, ne kadar işini severek yapıyorsa, bizim çocuklarımızın mutluluğu o kadar artıyor. 'Bir çocuk değişirse dünya değişir.' diye bir söz var. Bu çocukları değiştirecek, dönüştürecek olan ve dünyayı değiştirecek olan da yine mimarlar olarak sizlersiniz. 'Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler daima iyidir.' düsturuyla hareket edeceğiz. Eğer biz iyi insan yetiştirirsek emin olun, iyi doktorlar, iyi mühendisler, iyi öğretmenler olacaklar."

Selçuk, öğretmen ve velilerinin çocuklara karşı sorumluluğunun, kendilerinin çok ötesinde gelecek tasavvuru içerdiğine işaret ederek, "Biz çocuklarımızı kendi özgeçmişimize göre yetiştirmek istersek, inanın o çocuklar kendilerine yabancılaşıyor ve kendileri olmaktan giderek uzaklaşıyor." diye konuştu.

Ziya Selçuk, "2018-2019 eğitim öğretim yılımızın emek ve yürek yoğun geçmesi dileğiyle, birlik beraberlik içinde olması arzusuyla, Başöğretmen Atatürk'ün işaret ettiğince sadece bir tek şeye ihtiyacımız var: çalışmak, çalışmak, çalışmak... Yolumuz ve yolunuz açık olsun." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı SelçukMuasır MedeniyetSeviye
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