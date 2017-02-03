Motorlu lastik botta 56 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan motorlu lastik botla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan Pakistan uyruklu 56 kişi kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Kaş tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sırasında, bu sabaha karşı Muğla ili Bodrum geçidinde hareket halinde bir motorlu lastik bot tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu lastik botta Pakistan uyruklu oldukları anlaşılan 56 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Bodrum Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ediliyor.