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Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamını yüz milyonlar ekranları başında izledi.

Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamını yüz milyonlar ekranları başında izledi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:26
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Morgan Freeman'lı THY reklamı Super Bowl'da yayınlandı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da New England Patriots tarihi zafere imza attı.

ABD'li FOX televizyon kanalının maç öncesi yorum programı, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda sunuldu. 

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. 

Öte yandan, Super Bowl 51'in devre arası şovunda ABD'li şarkıcı Lady Gaga sahne aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Morgan FreemanSuper BowlFOX
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