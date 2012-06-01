''Molotof''a 28 yıl hapis

DİYARBAKIR - Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ş.G. ile avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunması sorulan sanık Ş.G, Kürtçe savunma yapmak istedi.

Mahkeme heyeti, duruşma tutanağına, ''sanık Türkçe beyanda bulunmadı'' diye yazdırdı.

Sanık avukatı, dosyada, müvekkilinin suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını ileri sürerek, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından sanık Ş.G'yi, TCK'nın ''Terör örgütü üyesi olmak'', ''Patlayıcı madde bulundurmak'' ve 5 banka şubesine atılan molotofkokteyli nedeniyle 5 kez ''mala zarar vermek'' suçlarından toplam 28 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.