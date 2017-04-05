'Mobilyada zam yapan fırsatçıları bildirin'

Mobilya sektörü temsilcileri ve tüketici örgütleri, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den 8'e düşürülmesine karşın fiyatlarda indirim yerine artış yapan fırsatçılara karşı uyarılarda bulunuyor.

Beyaz eşyadaki ÖTV ve mobilyadaki KDV indirimi piyasada canlanmaya neden olurken, indirimin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dün açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, şubat ayında gerçekleşen geçici vergi indirimine karşın mobilya ve beyaz eşya fiyatlarında artışlar gözlendiği belirtildi. Tüketici örgütleri de, indirim yerine mobilyada fiyat artışına gidildiği şikayetleri almaya başladı.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin uzun süren taleplerinin ardından hayata geçtiğini ifade ederek, KDV indirimiyle mobilyanın yüzde 10 ucuzladığını söyledi.

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesinin mobilya ürünlerine yüzde 10 indirim olarak yansıması gerektiğini belirten Güleç, "Mobilyada indirim var, yüksek fiyata satılma ihtimali olmamalı." dedi.

Güleç, son dönemde fiyatların arttığına dair haberler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Fırsatçılık her sektörde vardır. Bunu yapanı tüketici cezalandırır. Mobilyayı vergi bazında 3 Şubat'tan beri daha ucuza satıyoruz. Vatandaşımızın mobilyayı daha ucuza alması lazım. 'Maliyet yükseldi' gibi sözlere aldanmasınlar." şeklinde konuştu.

"Herkes indirim yaparken zam yapmak zorunlu değilse fırsatçılıktır"

Ahmet Güleç, üreticilerin genelinin fiyatı yüzde 10 indirdiğini belirterek, vatandaşların, "maliyetin yükseldiği" iddiasıyla mobilyada zam yapanları kendilerine bildirmelerini istedi. Güleç, "Bunları teşhir edelim ve en iyi dersi alışveriş yapmayarak verelim." dedi.

Federasyon olarak fırsatçıların engellenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Güleç, mobilyada yılbaşından veya KDV indiriminin uygulanmaya başlandığı şubatın ilk günlerinden itibaren maliyeti artıracak herhangi bir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

Güleç, "Sadece 2016'nın son döneminde sünger fiyatlarında artış oldu. Ama bu artış o dönem yansıtıldı. Belki süngeri zam olmadan önce çokça alıp bugüne kadar kullandığı için fiyatlara yeni yansıtmış olan vardır. Ya da başka maliyetler nedeniyle mobilyaya zam yapan olabilir ama bunlar çok çok az sayıdadır. Zaten herkes indirim yaparken zam yapmak zorunlu değilse fırsatçılıktır." şeklinde konuştu.

"İndirimin yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerekir"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise mobilyada KDV indirimi sonrası fiyatların indirilmediğine veya zam yapıldığına dair çeşitli şikayetler aldıklarını belirterek, "Aldığımız şikayetlerden birisi de, satıcının 'KDV'nin yarısı sizden, yarısı bizden' demesi... Yani KDV indirimi almasına rağmen bunun bir kısmını vatandaştan almaya çalışanlar olduğunu duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İndirimin yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"KDV indirimine giden firmalar, indirime gitmeden önceki fiyatları net bir şekilde görünen bir yere asmalı ki vatandaş da görsün. Ancak burada da fırsatçılık olabilir. Vatandaşlarımız mobilyada fırsatçılık yapılıp yapılmadığını en iyi araştırarak öğrenebilir. Aynı ürünü satan birkaç mağazaya uğramalı ve internette de araştırma yapmalı. Maalesef günümüzde en iyi öğrenme şekli bu."