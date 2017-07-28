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MKEK'ten "Milli Piyade Tüfeği"nde 2. sevkiyat

MKEK Silah Fabrikası'nda üretilen Türkiye'nin ilk yerli tüfeği MPT-76'nın ikinci sevkiyatı yapıldı.

MKEK'ten "Milli Piyade Tüfeği"nde 2. sevkiyat

MKEK Silah Fabrikası'nda üretilen Türkiye'nin ilk yerli tüfeği MPT-76'nın ikinci sevkiyatı yapıldı.

28 Temmuz 2017 Cuma 13:41
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MKEK'ten "Milli Piyade Tüfeği"nde 2. sevkiyat

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Türkiye'nin ilk yerli Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) ikinci sevkiyatı yapıldı.

MKEK'ten alınan bilgiye göre, silah fabrikası önünde düzenlenen törende konuşan fabrika müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, fabrikada, mühendisler ve işçilerle beraber ilk defa özgün, yerli bir silah olan MPT-76'nın üretildiğini hatırlattı.

2014 yılında gerçekleştirilen ilk sevkiyatta 200 silahı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirten Ocakçıoğlu, "Şu an bin 680 silahımızı yetkililere teslim ettik. Proje kapsamında toplam 20 bin silah üreteceğiz. 2018 yılının ikinci ayı gibi bütün silahları üretip teslim edeceğiz. MKEK olarak asker ve polisimizin hafif silah ihtiyacını karşılamak görevimiz. MPT-76, Türkiye'nin ilk yerli milli piyade tüfeği olma özelliği taşıyor. Bunu MKEK olarak bizlerin yapması bize onur ve gurur veriyor. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından askeri birliklere teslim edilecek MPT-76'lar fabrikadan sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Makina Ve Kimya Endüstrisi KurumuMKEKKırıkkale Silah FabrikasıMilli Piyade Tüfeği
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