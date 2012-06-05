Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

MİT'ten ''Yeşil'' açıklaması

MİT, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölüm tarihinde ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığını bildirdi

MİT'ten ''Yeşil'' açıklaması

MİT, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölüm tarihinde ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığını bildirdi

05 Haziran 2012 Salı 14:21
470 Okunma
MİT'ten ''Yeşil'' açıklaması
MALATYA - Tunceli'de lojmanında intihar ettiği öne sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Özden Doğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazdığı ikinci yazıya yanıt geldi. MİT, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölüm tarihinde ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albay Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Doğan'ın, ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ''MİT için çalışıp çalışmadığı, çalıştıysa hangi tarihlerde, hangi görevlerde yer aldığı'' sorularını içeren ikinci yazısına MİT'ten yanıt verildi. 
MİT'in, Doğan'ın sorularına cevaben gönderdiği yazıda, ''Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Albay Çillioğlu'nun ölüm tarihinde Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığı tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:21
Anahtar Kelimeler:
MİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ