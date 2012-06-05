MİT'ten ''Yeşil'' açıklaması

MALATYA - Tunceli'de lojmanında intihar ettiği öne sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Özden Doğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazdığı ikinci yazıya yanıt geldi. MİT, Albay Kazım Çillioğlu'nun ölüm tarihinde ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığının tespit edildiğini bildirdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albay Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Doğan'ın, ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ''MİT için çalışıp çalışmadığı, çalıştıysa hangi tarihlerde, hangi görevlerde yer aldığı'' sorularını içeren ikinci yazısına MİT'ten yanıt verildi.

MİT'in, Doğan'ın sorularına cevaben gönderdiği yazıda, ''Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Albay Çillioğlu'nun ölüm tarihinde Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığı tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.