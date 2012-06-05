MİT'ten ''Yeşil'' açıklaması

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albay Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Doğan'ın, ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ''MİT için çalışıp çalışmadığı, çalıştıysa hangi tarihlerde, hangi görevlerde yer aldığı'' sorularını içeren ikinci yazısına MİT'ten yanıt verildi.
MİT'in, Doğan'ın sorularına cevaben gönderdiği yazıda, ''Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, Albay Çillioğlu'nun ölüm tarihinde Tunceli ve Bingöl Jandarma Alay Komutanlıkları emrinde görev yaptığı tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.
AA