MİT'ten Uludere yanıtı

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Alt komisyon, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün başkanlığında toplanarak, yaklaşık 2 saat süreyle bilgi ve belgeleri inceledi. Toplantıya, alt komisyon üyesi milletvekillerinin dışında üst komisyon üyesi milletvekilleri de katıldı.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyada, MİT'in ''Bu operasyona imkan verecek bir istihbaratı elde etmediği, bunu başkalarına vermediği, kimseyle paylaşmadığına dair'' savcılığa gönderdiği yazının bulunduğunu söyledi. Kürkcü, yazıda, ''Biz herhangi bir somut hareketten, birikmeden, kamptan sızmadan söz etmiş değiliz. Özellikle 28 Aralık gününe dair hiç bir bilgiyi, hiç kimseyle paylaşmış değiliz'' denildiğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın olayla ilgili, ''Şu birim, şu sebeple şu uçağı kaldırmıştır, şurayı bombalamıştır'' diye herhangi bir spesifik bilgi vermediğini kaydeden Kürkcü, ''2 saatlik çalışmanın sonunda, en son bıraktığımız yerden daha iyi bir yerde değiliz'' dedi.