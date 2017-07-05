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'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi.

'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:05
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'MİT tırlarına ilişkin bilgi talebi yazısı ABD Büyükelçiliğine ulaştı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi. 

AA

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Abd BüyükelçiliğiMİT Tırlarının DurdurulmasıMİT TırlarıMİT
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