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MİT tırları zanlısının eşine FETÖ davası

MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında aranan ve FETÖ üyesi olduğu öne sürülen zanlının, kazaya karışan otomobilini polis merkezinden teslim almaya çalışırken örgüt üyeliğinden tutuklanan eşi hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

MİT tırları zanlısının eşine FETÖ davası

MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında aranan ve FETÖ üyesi olduğu öne sürülen zanlının, kazaya karışan otomobilini polis merkezinden teslim almaya çalışırken örgüt üyeliğinden tutuklanan eşi hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

08 Ekim 2016 Cumartesi 11:31
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MİT tırları zanlısının eşine FETÖ davası

 Adana'da MİT tırlarının yaşa dışı durdurulmasına ilişkin dava kapsamında aranan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen zanlının, kazaya karışan otomobilini polis merkezinden vekaletnameyle teslim almaya çalışırken örgüt üyeliğinden tutuklanan eşi hakkındaki iddianame tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, "FETÖ ablası" olduğu iddia edilen sanık Bedriye Koyuncu (36) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamenin giriş kısmında, FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor paylaşıldı.

Fatih Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde 8 Eylül'de hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiği bildirilen iddianamede, kazaya karışan 01 LM 599 plakalı aracın ruhsat kaydının Mehmet Cevher Koyuncu adına olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Mehmet Cevher Koyuncu hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla açıklama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma ve görevini engellemeye teşebbüs etme", Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince de "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" yakalama kararı olduğu vurgulanan iddianamede, 01 LM 599 plakalı araç üzerinde de ihtiyati tedbir kararı bulunduğu ifade edildi.

"Telefondaki Bylock ele verdi"

İddianamede, Bedriye Koyuncu'nun 10 Eylül'de polis merkezine gittiği bilgisine yer verilerek, beyanında eşi adına kayıtlı aracı 24 Mayıs tarihli vekaletnameyle kendisinin kullandığını, kazaya ise amcasının oğlunun karıştığını söylediği bildirildi.

Bunun üzerine Bedriye Koyuncu'nun FETÖ/PDY adına faaliyette bulunup bulunmadığı hususunda araştırma yapıldığına işaret edilen iddianamede, "Araştırma sonucu zanlının terör örgütü üyeleri arasındaki iletişimde kullanılan şifreli ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Zanlının bu programı kullanarak diğer örgüt üyeleriyle haberleştiği, örgüt yöneticileri ve üyelerinden gelen emir ve talimatları aldığı da anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Bank Asya'da hesap"

İddianamede, sanığın Bank Asya hesap kayıtlarında yapılan incelemede halen yakalama kararıyla aranan eşi Mehmet Cevher Koyuncu tarafından hesabına 10 Eylül 2014'te 249 bin 500 lira ve 83 bin 100 dolar ile 26 Kasım 2015'te 30 bin 125 dolar para yatırıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Zanlının 2003-2015 yıllarında Adana'da faaliyet gösteren, terör örgütü organizasyonu içinde yer alan, "örgüte militan robot vasfından eleman yetiştirilmesinde" kullanılan ve terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Işık Dershanesinde öğretmenlik yaptığının belirlendiğine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Zanlının terör örgütü adına örgüte militan yetiştirilmesinde kullanılan dershanede çalışması, terör örgütü elebaşının talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırması ve örgüt üyeleri arasındaki gizli iletişimde kullanılan şifreli ByLock programını kullanması şeklinde gerçekleşen çeşitli ve sürekli eylemleriyle terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı iddiasının kesin ve net olarak ispatlandığı, FETÖ/PDY'ye üye olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği evrak kapsamında anlaşılmaktadır."

İddianamede, sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 11:32
Anahtar Kelimeler:
AdanaMİT Tırlarının Yaşa Dışı DurdurulmasıFETÖBylock
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