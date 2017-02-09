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MİT tırları soruşturmasında Hakan Ekici tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen üsteğmen Hakan Ekici tutuklandı.

MİT tırları soruşturmasında Hakan Ekici tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen üsteğmen Hakan Ekici tutuklandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 14:26
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MİT tırları soruşturmasında Hakan Ekici tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor. 

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen üsteğmen Hakan Ekici, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada savcılığa ifade veren Ekici, ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'', ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tırların durdurulduğu yerde FETÖ şüphelisi sivil

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin daha önce gözaltına alındığı ve akabinde serbest bırakıldığı belirtilerek, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındığı anımsatıldı.

Şüpheli Ekici'nin, MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin yargılanan jandarmaya talimat veren ve eylemleri organize eden firari sivil FETÖ/PDY şüphelilerinden M.C. ile irtibatlı olduğu, M.C'nin tırların durdurulmasının ardından olay yerine gittiği belirtilen sevk yazısında, Ekici ile M.C'nin görüşmelerini başkalarının adına kayıtlı ''operasyonel telefon hatları'' ile gerçekleştirdikleri aktarıldı. Yazıda, söz konusu operasyonel hattın HTS kayıtlarına da yer verildi.

Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması ve aranması olaylarını organize eden sivil şüpheliler ve jandarma mensuplarıyla ortak hareket ettiği ve FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığını belirterek, bu şekilde üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma şüphesi, delilleri yok etme ihtimali ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını da dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MİT TırlarıMİTHakan EkiciFETÖ
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