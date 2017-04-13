MİT tırları eski savcısı için istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
AA