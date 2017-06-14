MİT tırları davasında Berberoğlu'na 25 yıl hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Dava dosyaları ayrıldı

Mahkeme ayrıca eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.