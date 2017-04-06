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MİT'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır." denildi.

MİT'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır." denildi.

06 Nisan 2017 Perşembe 16:41
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MİT'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır." denildi.  

Açıklamada, "ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır." denildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MİT MüsteşarlığıMİTAdil ÖksüzFETÖ
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